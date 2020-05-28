Рудковская пообещала жёсткий ответ на угрозы убить её сына

https://static.news.ru/photo/fa836b4a-2ddf-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская поговорила с журналистами о проблемах, которые сопровождают её семью в последний год. В частности, жена фигуриста Евгения Плющенко и мать Гном Гномыча (так в их семье называют сына Александра) вспомнила, как в ноябре 2019-го неизвестные угрожали убить её ребёнка.

По словам Рудковской, после этого они были вынуждены усилить охрану дома и студии фигурного катания. К самому Гном Гномычу было приставлено три телохранителя. По факту получения угроз знаменитая семья обратилась в полицию, было заведено уголовное дело.

Как отметила продюсер, сейчас органы близки к тому, чтобы найти злоумышленников. Рудковская заявила, что её ответ будет жёстким и прощать она никого не собирается.

Моя жизнь — настоящая борьба. Сильной женщиной быть очень тяжело. Но сильная женщина — это миссия, которую я несу всю свою жизнь, — цитирует продюсера «Экспресс-газета».

Как ранее писал NEWS.ru, Рудковская заявила, что больше не общается с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулёвой, которой принадлежит StarHit.