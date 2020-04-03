Рудковская считает слова Самойловой об изменах Джигана преувеличением

https://static.news.ru/photo/14f1ecea-75e3-11ea-a16f-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова и Джиган Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская подтвердила, что модель Оксана Самойлова намерена развестись с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн) после десяти лет брака из-за измен. Сначала та сочла заявление о разрыве пиар-акцией пары. Однако переговорив с девушкой, поняла, что та не намерена отступать.

К сожалению, она подтвердила, что они разводятся, и проблемы есть. Очень хочу, чтоб они помирились, ведь четыре ребёнка без папы — это тяжело. Также хочу поговорить с Денисом. Верю, что он вымолит прощение у Оксаны. Что касается измен — не думаю, что он такой террорист в плане интима, — отметила Рудковская в прямом эфире Instagram.

Ранее Джиган лежал в американской клинике, где он лечился от наркозависимости. Фанаты, ко всему прочему, заподозрили музыканта в избиении жены Оксаны Самойловой. Недавно его видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома. Однако супруга рэпера опровергла эти слухи.

Недавно в Instagram рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) появилось фото, на котором он запечатлён абсолютно обнажённым. В кадре он идёт в наручниках в сопровождении, предположительно, двух охранников.

Как писал NEWS.ru, Тимати заявил, что ему становится страшно от того, что сейчас происходит с Джиганом. Кроме того, продюсер предложил рэперу свою помощь.