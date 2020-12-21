Рудковская показала новогоднее убранство своего роскошного особняка

https://static.news.ru/photo/21a9b96c-4398-11eb-9c36-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Музыкальный продюсер Яна Рудковская провела вместе с сыном Александром Плющенко экскурсию по дому и продемонстрировала подписчикам в Instagram работу декораторов, которые украсили его к Новому году.

В особняке жены прославленного фигуриста Евгения Плющенко установили сразу четыре ёлки. Рудковская при этом отметила, что доверила украшение своего «семейного гнезда» профессиональным дизайнерам. Она сняла на видео интерьер нескольких комнат. Для их праздничного убранства декораторы выбрали светлые тона с золотом и серебром.

Перила главной лестницы обрамили пышными еловыми ветками с игрушками и гирляндами. Композициями с такими же акцентами украшены стол и комоды. Четыре небольшие ёлки, установленные в комнатах, притягивают внимание яркими игрушками. На одной из них висят стальные шары и разноцветные чемоданчики, другая оформлена белыми бантами и белыми шарами в синих и бордовых узорах. Для двух других дизайнеры выбрали голубые игрушки.

Как рассказала Рудковская, одну ёлку украсили винтажными ёлочными украшениями, купленными 19 лет назад, а Саша Плющенко рассказал, что в особняке появится ещё одна ёлка, и пообещал показать её позже.

Ранее певец Дима Билан навестил сына Рудковской на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова. Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры. Судя по отзыву, Билан остался очень доволен встречей с юным актёром, писал NEWS.ru.