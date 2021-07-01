Рудковская оконфузилась с фотошопом, показав ноги разной длины

Яна Рудковская в очередной раз попала в неудобное положение, переборщив с фотошопом. Продюсер опубликовала фото в купальнике на шикарной вилле в Сан-Тропе, но, видимо, так увлеклась редактированием, что её ноги на снимке стали разной длины.

Рудковская прилетела в Европу на частном самолёте, сейчас она отдыхает во Франции, а после летит в Италию. Она уже успела похвастаться шикарной обстановкой, а затем стала публиковать свои фото в разных купальниках. На одном из них продюсер стоит у бассейна в моникини и с накидкой с леопардовым принтом.

Однако вместо того, чтобы восхититься роскошью и завидовать светской львице, подписчики обвинили её в переборе с фильтрами. «Левая нога и ступня длиннее правой», «Почему у вас все время огромный размер стопы?», «Не надоело выпендриваться?», «Ох уж этот фотошоп», «Ходули», «Да, особенно ступни длинные», «А ноги-то тощие, палки, так что здесь красивого?», «Это что за ноги? Не соответствуют верхней части. Это перебор», веселятся в комментариях пользователи.

Продюсера поспешили успокоить друзья и коллеги. К примеру, отметилась в комментариях Ольга Бузова, написавшая: «Яна, твои ноги просто шедевр».

Как сообщалось ранее, Яна Рудковская умилила фанатов трогательным видео с крестин восьмимесячного сына Арсения. Ребёнок снят в праздничной обстановке в изысканно декорированном саду.