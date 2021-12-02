Рудковская дала неожиданный ответ комику Соболеву на шутки о Гном Гномыче

Яна Рудковская дала совершенно неожиданный ответ комику Илье Соболеву на шутки о её сыне Саше Плющенко. Продюсер прокомментировала остроты артиста о брендинге сына.

Комик прошёлся по костюму Гном Гномыча со множеством рекламных нашивок и в качестве эксперимента «увешал» форму юного фигуриста множеством рекламных логотипов и объявлений. Фанаты от души посмеялись над шуткой Соболева и в то же время посоветовали ему обзавестись адвокатом, так как звёздная мама ребёнка не любит таких шуток.

Однако всё вышло наоборот. Рудковская не только оценила творчество юмориста, но ещё и отметила, что идея артиста ей пришлась по душе. В частности, отметила мама юного фигуриста, ей было очень приятно, что Соболев отметил не только форму Саши, но и его хорошую физическую форму, а также классные выступления на льду. Светская львица призналась, что после поста комика увеличился её доход.

Наш агент после твоего поста уже продал два рекламных места с нашивками для спонсоров. Ты в доле, малыш! — от души посмеялась над комиком Рудковская.

Продюсер добавила, что сам герой поста — Гном Гномыч — тоже пришёл в восторг от шутки над его костюмом. Он даже подписался на артиста, ожидая от него продолжения историй о себе.

Ранее комик Илья Соболев рассмешил подписчиков до слёз, пошутив над сыном Яны Рудковской Сашей Плющенко. Артист «превратил» форму Гном Гномыча в доску объявлений, чем вызвал восторженные отзывы даже Ксении Собчак и Дениса Косякова.