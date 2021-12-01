Комика Соболева предупредили о суде с Рудковской за шутки над Гном Гномычем

Комик Илья Соболев рассмешил подписчиков до слёз, пошутив над сыном Яны Рудковской Сашей Плющенко. Артист «превратил» форму Гном Гномыча в доску объявлений, чем вызвал восторженные отзывы даже Ксении Собчак и Дениса Косякова.

Комик пошутил даже больше не над мальчиком, а над предпринимательской жилкой его матери, по которой он прошёлся довольно едко. Продюсер не только ведёт блог о жизни сына, но и привлекает его к съёмкам и рекламным проектам. Поэтому форма Саши Плющенко покрыта логотипами популярных брендов. То есть, считает публика, ребёнок зарабатывает деньги, не отвлекаясь от основных занятий.

С этого фото Гном Гномыча на катке Соболев и собрал коллаж, в котором есть реальное фото спортивной формы юного фигуриста и вариации комика, на которых костюм превращается в доску объявлений. Как намёк на историю с депутатом Рашкиным, на форме есть наклейка с отрывными номерами, предлагающая купить рога, есть объявление, предлагающее воспользоваться услугами компьютерного мастера, пригласить дезинсекторов.

У Гнома Гномыча классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет ещё больше, — подписал коллаж Соболев.

Вдоволь насмеявшиеся над произведением комика подписчики тут же посоветовали ему обзавестись грамотным юристом. Наслышанные о бурной реакции Яны Рудковской на подобные ситуации, поклонники артиста даже не сомневаются, что звёздная мать помчится в суд. Но при этом многие отметили, что Сашу Плющенко, лишённого обычной жизни и беззаботного детства, стоит пожалеть и не превращать в объект для едких шуток.

«Рудковская будет в ярости, это точно», «Жаль Гномыча. Рудковская из него совсем уже „Сотрудничество в директ“ делает», «Гном Рекламыч», с ноткой грусти шутят в комментариях пользователи.

Ранее комик и телеведущий Илья Соболев сообщил в своём Instagram, что некий юрист из Тольятти намерен отсудить у него 84 443 400 рублей за оскорбительную шутку. По его словам, речь идёт о выпуске юмористической передачи «Можно ваш телефончик?», который вышел в 2019 году.