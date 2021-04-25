Россиянин подал в суд на Илью Соболева за шутку про геев

https://static.news.ru/photo/43c47298-a690-11eb-8df6-96000091f725_660.jpg Илья Соболев Фото: sobolev_tut/instagram.com

Комик и телеведущий Илья Соболев сообщил в своём Instagram, что некий юрист из Тольятти намерен отсудить у него 84 443 400 рублей за оскорбительную шутку.

По его словам, речь идёт о выпуске юмористической передачи «Можно ваш телефончик?», который вышел в 2019 году. Согласно правилам, ведущий берёт у участника телефон и делает с ним всё, что захочет. Россиянина обидело сообщение, которое ему наугад отправил Соболев.

Почему о том, что ты [мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации], я узнаю в последнюю очередь? — говорилось в послании.

Человек, получивший сообщение, внешне похож на истца, которого зовут Леонид.

Мне кажется, что это может стать очень странным прецедентом. Интернет и YouTube были свободны от цензуры. Зрителям там не надо объяснять, что шутка — это всего лишь шутка. Часто комики гиперболизируют, утрируют. Это не телик, — напомнил Соболев.

Он считает, что претензия юриста может спровоцировать волну подобных жалоб, авторы которых будут искажать смысл шуточных высказываний, прозвучавших в их сторону.

Комик уточнил, что заседание состоится 28 апреля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Это какой-то абсурд. Приходите, — обратился он к своим поклонникам.

Шоумен также заявил, что бизнес Леонида шёл не слишком успешно и поэтому в октябре 2020 года он решил поправить своё финансовое положение при помощи иска.

Ранее стало известно, что Руслан Белый может стать фигурантом дела за мат в публичных выступлениях по жалобе пенсионера из Сорочинска. Сергей Бабинец возмущён тем, как юморист относится к русскому языку, и считает мат со сцены и в эфире личным оскорблением.