Россиянин подал в суд на Илью Соболева за шутку про геев

Комик и телеведущий Илья Соболев сообщил в своём Instagram, что некий юрист из Тольятти намерен отсудить у него 84 443 400 рублей за оскорбительную шутку.
По его словам, речь идёт о выпуске юмористической передачи «Можно ваш телефончик?», который вышел в 2019 году. Согласно правилам, ведущий берёт у участника телефон и делает с ним всё, что захочет. Россиянина обидело сообщение, которое ему наугад отправил Соболев.
Почему о том, что ты [мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации], я узнаю в последнюю очередь? — говорилось в послании.
Человек, получивший сообщение, внешне похож на истца, которого зовут Леонид.
Мне кажется, что это может стать очень странным прецедентом. Интернет и YouTube были свободны от цензуры. Зрителям там не надо объяснять, что шутка — это всего лишь шутка. Часто комики гиперболизируют, утрируют. Это не телик, — напомнил Соболев.
Он считает, что претензия юриста может спровоцировать волну подобных жалоб, авторы которых будут искажать смысл шуточных высказываний, прозвучавших в их сторону.
Комик уточнил, что заседание состоится 28 апреля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.
Это какой-то абсурд. Приходите, — обратился он к своим поклонникам.
Шоумен также заявил, что бизнес Леонида шёл не слишком успешно и поэтому в октябре 2020 года он решил поправить своё финансовое положение при помощи иска.
Ранее стало известно, что Руслан Белый может стать фигурантом дела за мат в публичных выступлениях по жалобе пенсионера из Сорочинска. Сергей Бабинец возмущён тем, как юморист относится к русскому языку, и считает мат со сцены и в эфире личным оскорблением.