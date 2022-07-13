Роза Сябитова сообщила о пополнении в семье Роза Сябитова сообщила, что впервые стала бабушкой

Фото: vk.com/rsyabitova

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала поклонникам о рождении внучки. 60-летняя ведущая телепередачи «Давай поженимся!» стала бабушкой впервые. Долгожданной новостью она поделилась в своем Telegram-канале.

Долгие месяцы в ожидании подошли к концу! Теперь я официально стала бабушкой! Спасибо, моим любимым детям — Ксении и Максиму — за наше сокровище и за драгоценный подарок. Я счастлива! — заявила Сябитова.

Дочь Розы Сябитовой Ксения стала мамой впервые. Два года назад она вышла замуж за молодого человека по имени Максим, пара решила не затягивать с рождением ребенка.

Телеведущая отметила, что ребенок появился на свет 13 июля в московской клинической больнице им. Ерамишанцева. Она также похвалила персонал лечебного заведения за оказанный в процессе работы профессионализм.

Поклонники Сябитовой поздравили ее с пополнением в семье, пожелали здоровья ребенку и скорейшего восстановления его матери.

От всей души поздравляю Вас с этим событием! Желаю Вам и Вашим близким всего самого наилучшего! Здоровья доченьке и внучке! Пусть у Вас всегда царит гармония, любовь и счастье! — написала в комментариях одна из пользовательниц.

Ранее певица Юлианна Караулова призналась, что первый месяц после рождения ребенка был для нее очень трудным. Как рассказала артистка, ее никто не предупредил о трудностях послеродового восстановления. В связи с этим артистка поблагодарила всех, кто помогает ей заботиться о младенце: своих родителей, маму мужа и няню.