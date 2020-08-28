Роза Сябитова решила защитить плитку на участке и бросилась под грузовик

https://static.news.ru/photo/af9d2534-e956-11ea-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова бросилась под грузовик, стараясь защитить плитку на своём участке. Видео конфликта звезда шоу «Давай поженимся!» выложила в Instagram.

По словам Сябитовой, при постройке дачи она установила забор на три метра вглубь участка, чтобы было легче заезжать. В свою очередь территория была уложена красивой плиткой. Соседи телеведущей, напротив, поставили ограждение у самой дороги, по границе участка. Из-за этого строители мучаются с проездом, уточняют argumenti.ru.

Так, Сябитова засняла, как выезжающий грузовик чуть не задевает столб на её участке. Внезапно телеведущая бросилась к машине с криком «Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» Позднее она отметила, что находится на своей частной территории и не позволит повредить её плитку.

Ранее NEWS.ru писал, что Сябитова перечислила несколько сценариев сожительства мужчины и женщины, в которых могут скрываться опасности.

По её словам, сожительство является «своеобразным побегом от обязательств друг перед другом».