Сябитова перечислила опасности сожительства мужчины и женщины

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Ведущая программы «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова перечислила несколько сценариев сожительства мужчины и женщины, в которых могут скрываться опасности.

По её словам, сожительство является «своеобразным побегом от обязательств друг перед другом».

В частности, в своём Instagram сваха написала, что опасным сожительством является ситуация, когда человек предлагает жить вместе, потому что ему скучно одному. Кроме того, стоит насторожиться, если у потенциального сожителя нет своей квартиры и финансовой обеспеченности или когда он не хочет больше жить с родителями. Также неудачным вариантом Сябитова посчитала совместный быт, основанный на страхе потерять партнёра.

Дополнительно сваха подчеркнула, что к браку вряд ли приведут ситуации, в основе которых лежит неуверенность в партнёре и желание «практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни». Ещё одним вариантом «опасного» сожительства она назвала желание одного из партнёров, пережившего развод, «отдохнуть от характерной обязаловки».

Ранее NEWS.ru писал, что Сябитова рассказала о том, как влюблённые могут преодолеть страх серьёзных отношений.

По её словам, женщины, оказавшиеся в подобной ситуации, должны поговорить со своей второй половинкой. При этом мужчина может испугаться этого. Но им нужно время, чтобы осознать всю серьёзность ваших отношений.