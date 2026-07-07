На плитке появилась глубокая трещина и скол? Показываю, как замаскировать повреждение без замены

На плитке появилась глубокая трещина и скол? Показываю, как замаскировать повреждение без замены

На кухонном полу лопнула плитка — трещина шла от края к центру, цеплялась за щетку и выглядела ужасно. Менять плитку полностью было проблематично: в запасных не оказалось нужного оттенка, а заменяющий кафель был бы заметен. Решил заделать трещину ремонтным составом в цвет.

Купил эпоксидный ремкомплект для плитки — он состоит из двухкомпонентного клея и красящих пигментов. Зачистил трещину шпателем, удалил грязь и жир ацетоном. Смешал эпоксидку с нужным пигментом, подбирая оттенок под цвет плитки (для этого нанес пробу на бумагу и сравнил). Аккуратно заполнил трещину смесью зубочисткой, излишки сразу убрал влажной губкой.

Через 12 часов эпоксидка застыла и стала твердой как камень. Зашлифовал поверхность мелкой наждачкой до гладкости. Трещина стала почти невидимой — видно только при очень близком рассмотрении. Замена плитки не потребовалась, а ремонт обошелся в 400 рублей. Отличный способ спасти покрытие без масштабного демонтажа.