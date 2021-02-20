Роза Сябитова перечислила качества хорошей жены

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Соведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала четыре качества, которыми, по её мнению, должна обладать хорошая жена.

Телесваха заранее предупредила, что в браке у женщины будет мало свободного времени для себя, поэтому, чтобы семейная жизнь «не показалась рабством», готовиться к ней нужно заранее — «как матросу — к дальнему плаванию».

Например, как готовятся матросы к длительному морскому путешествию: приучить себя рано вставать; научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно; тренировать дисциплину и терпение; и самое важное, сформировать уважительное отношение к субординации, — написала в Instagram Сябитова.

Она подчеркнула, что муж — это капитан корабля, а жена должна только помогать ему «командовать семейный фрегатом». О том, как найти умного и хорошего капитана, она пообещала рассказать в следующий раз.

Как писал NEWS.ru, ранее Роза Сябитова поделилась в соцсети очередной житейской мудростью, касающейся того, как сделать жизнь в браке успешной. По её мнению, ждать, что богатый принц «сам на голову свалится», не надо, а вот научиться жить по средствам стоит заранее. Она также напомнила, что крепкий брак нельзя построить на одной только любви, и призвала невест научиться копить деньги. Также она добавила, что не стоит думать, что замужество решит все проблемы, нужно быть готовой к «американским горкам».