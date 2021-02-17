Сябитова раскрыла секрет удачного замужества

https://static.news.ru/photo/34182a28-7121-11eb-89be-96000091f725_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Телеведущая Роза Сябитова поделилась в соцсети очередной житейской мудростью, касающейся того, как сделать жизнь в браке успешной. По её мнению, ждать, что богатый принц «сам на голову свалится», не надо, а вот научиться жить по средствам стоит заранее. Соведущая телешоу «Давай поженимся!» также напомнила, что крепкий брак нельзя построить на одной только любви.

Первое, чему вы должны научиться, — это жить по средствам. Например, не покупать каждый год новые гаджеты, чтобы быть в тренде, с умом покупать наряды (желательно не на распродажах). И главное, научиться копить деньги. Вдруг у будущего мужа не будет хорошо оплачиваемой работы, или он её потеряет, — написала в Instagram Сябитова.

Также она добавила, что не стоит думать, что замужество решит все проблемы, нужно быть готовой к «американским горкам».

Как писал NEWS.ru, ранее известная телесваха предупредила, что фигуристу Илье Авербуху будет сложно в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой. По её словам, спортсмен женился на ребёнке и должен осознавать, что у Лизы другие друзья, она слушает другую музыку. Поэтому ему придётся решать эти моменты. Однако при этом Сябитова не исключила, что между парой действительно любовь, а не меркантильный брак.