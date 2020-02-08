https://static.news.ru/photo/78cb1916-4bf0-11ea-a22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность». Такое мнение высказал музыкальный эксперт Евгений Бабичев. Он связал это с возможным выходом в финал национального отбора в Норвегии уроженки России Лизы Васильевой.

В интервью телеканалу «360» Бабичев объяснил , что если её песня «I Am Gay» пройдёт отборы и понравится зрителю, то организаторы Евровидения могут использовать это как зацепку для политических провокаций. Например, с подачей, что девушка была вынуждена уехать из России, но теперь может открыто признаться в своей ориентации, выступая со сцены.

Я очень хорошо знаю механику самого конкурса и организаторы Евровидения могут запросто за эту ситуацию уцепиться. Никто от лишнего ажиотажа, от лишнего хайпа, от каких-то митинговых ситуаций на самом конкурсе, закулисных в том числе, никогда не отказывался, — считает эксперт.

По его словам, шансы Васильевой на победу достаточно высоки. Девушка выбрала для исполнения композицию, которая полностью соответствует формату конкурса.

Это лёгкая композиция которая просто, без даже какой-либо политической и иной подоплеки, может понравиться европейскому слушателю, — резюмировал критик.

По его мнению, будет неудивительным узнать, если Лиза Васильева победит. Финал национального отбора в Норвегии пройдёт 15-го февраля.

Ранее появилась информация, что группа Little Big и певица Полина Гагарина вошли в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении. В список также попали Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, Димаш Кудайберген из Казахстана и участник шоу «Голос» Александр Панайотов, писал NEWS.ru.