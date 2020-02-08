Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность». Такое мнение высказал музыкальный эксперт Евгений Бабичев. Он связал это с возможным выходом в финал национального отбора в Норвегии уроженки России Лизы Васильевой.
В интервью телеканалу «360» Бабичев
Я очень хорошо знаю механику самого конкурса и организаторы Евровидения могут запросто за эту ситуацию уцепиться. Никто от лишнего ажиотажа, от лишнего хайпа, от каких-то митинговых ситуаций на самом конкурсе, закулисных в том числе, никогда не отказывался, — считает эксперт.
По его словам, шансы Васильевой на победу достаточно высоки. Девушка выбрала для исполнения композицию, которая полностью соответствует формату конкурса.
Это лёгкая композиция которая просто, без даже какой-либо политической и иной подоплеки, может понравиться европейскому слушателю, — резюмировал критик.
По его мнению, будет неудивительным узнать, если Лиза Васильева победит. Финал национального отбора в Норвегии пройдёт 15-го февраля.
Ранее появилась информация, что группа Little Big и певица Полина Гагарина вошли в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении. В список также попали Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, Димаш Кудайберген из Казахстана и участник шоу «Голос» Александр Панайотов, писал NEWS.ru.
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