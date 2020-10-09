Ролик Бузовой на новую песню с треском провалился в Сети

https://static.news.ru/photo/5a41f57a-0abb-11eb-bd26-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Ольга Бузова/youtube.com

Новый видеоролик Ольги Бузовой на песню «Ненормальный вайб» подвергся критике пользователей. За день клип не набрал и 22 тысяч просмотров, хотя премьеры ведущей телестройки всегда привлекают большое внимание.

Многие поклонники так и не поняли, что это не клип, а mood video, то есть передающий настроение ролик. Поклонники оценили его как «малобюджетный» и «не в стиле Ольги». В адрес поющей ведущей посыпались упрёки и советы оставить уже сцену.

«Видео снято одним кадром, заморачиваться не стали. Ну хотя бы могли ей показать, как правильно держать оружие», «Оленька, не открывай так рот. Может, тебе так привычнее, но ты все-таки на ютубе, а не в тик токе», «Оля, рожай детей, готовь борщ. Уже пора», посмеялись над Бузовой пользователи.

Нашлись и такие, кто не стал вообще смотреть видео, а проанализировал текст песни и пришёл к выводу — Манукян и Бузова точно расстаются. Блогера обвинили в том, что он «приподнялся» за счёт знаменитой ведущей и назвали его «продажным». Самой Ольге посочувствовали, что она ввязалась в такие отношения, которые оказались утопией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Ольги Бузовой появился новый трек — «Ненормальный вайб». Песня вышла 9 сентября. Композицию девушка посвятила достойному выходу из отношений.