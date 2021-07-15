Тысячи безмасочников: Лукашенко спугнул Баскова на «Славянском базаре»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал на юбилейном, тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске тысячи безмасочников, следует из опубликованных в Telegram-канале «Пул Первого» кадров зала. Вероятно, поэтому российский певец Николай Басков был вынужден отменить выступление, сославшись на высокую температуру.

В соцсети Instagram музыкант вспомнил, что 22 года назад он впервые выступал на «Славянском базаре». А в пятницу, 16 июля, на Площади лауреатов заложили его именную звезду. Однако выступить российский певец не сможет «из-за высокой температуры».

Решение разумное, ведь с соблюдением санитарных правил на фестивале, судя по всему, пока плохо. На кадрах с выступления Лукашенко, прошедшего днём ранее, видно, что никто из зрителей не надевал маски, трибуны были заполнены по максимуму, дистанция не соблюдалась. Сам президент тоже не использовал средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Николай Басков экстренно отменил своё выступление на «Славянском базаре» в Витебске из-за плохого самочувствия. У певца поднялась температура, и он не стал рисковать здоровьем окружающих. Артист поблагодарил поклонников и попросил отнестись к его решению с пониманием.