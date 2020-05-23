«Резиновые куклы»: россиян напугало новое фото Бабкиной и Успенской

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Певец Григорий Лепс отреагировал на заявление продюсера Иосифа Пригожина о тяжёлых временах для артистов. По его словам, лично он в условиях пандемии коронавируса никаких проблем не испытывает. Он призвал вспомнить о более серьёзных проблемах и задуматься о положении простых граждан.

Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях? Лично у меня всё в порядке, не вижу никаких проблем. Спокойно работаю на студии,...