«Резиновые куклы»: россиян напугало новое фото Бабкиной и Успенской

Пользователи соцсетей раскритиковали новую совместную фотографию Надежды Бабкиной и Любови Успенской.
Комментаторы не оценили моложавый вид артисток, отметив что они слишком увлеклись пластической хирургией.
Два надутых и обезображенных до безобразия лица. Как куклы из секс-шопа! — написал один из критиков.
Другие сравнили Бабкину с Донателлой Версаче, а Успенскую — с Майклом Джексоном.
Некоторые и вовсе решили, что Бабкина обманула поклонников, сказав, что заразилась коронавирусом. Вместо этого, считают они, певица делала очередную омолаживающую операцию.
Зачем она скрывала очередную пластику и врала, что болела? — задался вопросм один из пользователей.
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Ранее NEWS.ru писал, что поклонники Надежды Бабкиной восхитились её цветущим видом, увидев певицу на свежих снимках. Артистка перенесла тяжёлую болезнь, её вводили в искусственную кому, подключали к ИВЛ, она месяц провела на больничной койке.
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