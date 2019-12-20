https://static.news.ru/photo/8add851c-23e1-11ea-aa12-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о нашумевшей сцене с Кристиной Асмус. По его словам, скандал из-за откровенного эпизода стал неожиданностью как для самой актрисы, так и для всей съёмочной группы.

Актёрская профессия вынуждает тебя быть готовым ко всему. Причём все обсуждают Кристину, забывая, что на съёмочной площадке был ещё и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактёры, да и я не порнорежиссёр, — рассказал режиссёр в интервью для YouTube-шоу «Морозова хочет знать».

Он добавил, что съёмки сцены были для него очень сложными, поскольку ранее он никогда не снимал ничего подобного. Шипенко подчеркнул, что супруг Асмус не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене, поскольку хорошо понимал, насколько для избранницы важен этот проект.

Я познакомился с Гариком мельком только недавно. Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в которые мне вмешиваться не стоит. Но Кристина с самого начала знала, на что идёт. Мы это обговорили, она согласилась, — заключил постановщик.

Ранее актёр Павел Табаков поддержал свою коллегу Кристину Асмус, которая подверглась критике после съёмок в фильме «Текст». Некоторые зрители решили, что она по-настоящему изменила своему мужу. По словам Табакова, Асмус и Иван Янковский хорошо отработали, раз кадры вызвали такой резонанс, писал NEWS.ru.