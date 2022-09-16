Ресторан Моргенштерна закрыли на 3 месяца из-за санитарных нарушений

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Ресторан «Кайф и точка», соучредителем которого числится рэпер Моргенштерн, закрыли на три месяца из-за санитарных нарушений, сообщила прокуратура Москвы. Суд приостановил на 90 суток работу ресторана на Большой Дмитровке, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ресторан Моргенштерна закрыли на 3 месяца из-за санитарных нарушений. Суд наказал ресторан Kaif на Большой Дмитровке приостановкой деятельности на 90 суток, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в заведении обнаружили нарушения по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

По информации «Рен ТВ», в ресторане не соблюдали в том числе правила пожарной безопасности: в помещении не было второго эвакуационного выхода, а датчики пожарной сигнализации оказались заклеены.

Telegram-канал Mash писал, что в заведении не нашли документов на продукты и посудомоечную машину, а повара не соблюдали температурный режим при приготовлении еды.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в ресторане рэпера Алишера Моргенштерна были выявлены нарушения пожарной безопасности. В своем Telegram-канале она написала, что в заведении удалось предотвратить трагедию, аналогичную пожару в ресторане «Хромая лошадь», которая произошла в 2009 году в Перми.