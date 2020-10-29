Решетова рассказала, как мама Тимати повлияла на их брак

https://static.news.ru/photo/73b4def8-19e0-11eb-a3ff-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Многие поклонники после того, как рэпер Тимур Юнусов (Тимати) расстался с матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой, заподозрили мать музыканта Симону Юнусову в препятствии их союзу.

Анастасия подчеркнула, что Симона никаким образом не виновата в их разрыве и не влияла на их с Тимати отношения.

Как вы можете думать, что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь? Нет, в этом виноваты только мы сами, — призналась звезда в Instagram.

Как отметила модель, в официальном заявлении о разводе она объяснила всё и искать информацию о вмешательстве третьих лиц тут не стоит. Однако подписчики обратили внимание на то, что всё же на первый день рождения Ратмира Симона так и не пришла. Именно это и стало лишним поводом заподозрить, что отношения между женщинами напряжённые.

Как писал NEWS.ru, ранее мать Тимати рассказала, почему её внучка Алиса никогда не улыбается.