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Мать Тимати рассказала, почему её внучка Алиса никогда не улыбается

17:58, 24 октября 2020
Фото: instagram.com/simona280

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати (Тимура Юнусова), объяснила необычную для детей серьёзность шестилетней внучки Алисы.

Женщина выложила в Instagram снимок, на котором Тимати держит на руках свою маленькую дочь. Фото было сделано в первый день рождения Алисы 19 марта 2015 года. В подписи к публикации Юнусова сообщила, что с завидной регулярностью читает у себя на странице замечания о том, что девочка мало улыбается. Некоторые пользователи даже предположили, что ребёнку не хватает внимания родителей.

Девочка никогда не была улыбакой и хохотушкой, она другая: серьёзная, сосредоточенная и направленная внутрь. При всей своей общительности, Алиса — интроверт, иногда мне хочется, чтобы она воспринимала жизнь легче, но все мы разные, тем и интересны, — высказалась Юнусова.

Бабушка Алисы подчеркнула, что нужно знать человека лично, чтобы рассуждать о его характере, «и то вероятность ошибки очень велика».

Матерью старшей дочери Тимати является модель Алёна Шишкова. У рэпера также есть младший сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

18 октября Ратмиру исполнился год. Как писал NEWS.ru, Симона Юнусова на праздновании дня рождения внука не присутствовала.

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