Решетова намекнула на проблемы с Тимати

https://static.news.ru/photo/43b55236-cf4a-11ea-85e5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Владелица салонов красоты, модель и мать сына Тимура Юнусова, более известного как рэпер Тимати, рассказала в Instagram о неприятных событиях, произошедших в своей жизни, которые отрицательно сказались на её состоянии.

Подписчики сразу же предположили, что у Анастасии проблемы в семье. Девушка проводит отпуск вдвоём с малышом Ратмиром, в то время как Тимати отправился на отдых с дочерью Алисой, которую ему родила другая модель, Алёна Шишкова, и своей матерью Симоной Юнусовой.

Последние месяцы в моей жизни произошёл ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее, и можете додумать всё что угодно, но так нужно, и я знаю это, — написала Решетова.

Кроме того, пользователей Сети насторожило, что Настя не знает, когда вернётся в столицу.

Возлюбленная Тимати и его сын проводят отпуск во Франции. Они прибыли туда частным бортом и гостят у дедушки Ратмира — Ильдара Юнусова. Решетова отметила, что домой они будут собираться, когда она «выспится на месяцы вперёд и отдохнёт от всего и всех».

Как писал NEWS.ru, Тимати не стал рассказывать, куда именно решил отправиться, ограничившись публикацией в соцсети кадров из иллюминатора частного самолёта и совместного с шестилетней Алисой фото на яхте.