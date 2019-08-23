https://static.news.ru/photo/8266baea-c6c4-11e9-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Оксимирон Фото: oxxxymiron.com/Global Look Press

Оксимирон объявил об уходе с лейбла Booking Machine. Рэпер также сообщил об отказе от исполнения старых треков.

О своём уходе Оксимирон сообщил со сцены во время фестиваля Booking Machine, который прошёл 24 августа в Измайловском парке.

Как бы не любил, не уважал Booking Machine и сколько бы сил я не вложил в Booking Machine за последние семь лет, всё сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся, — сказал рэпер.

Оксимирон также добавил, что он покидает пост исполнительного директора в Booking Machine. Кроме того, рэпер заявил, что в последний раз исполняет свои треки, записанные на данном лейбле.

В последнее время Оксимирон всё чаще стал проявлять активную гражданскую позицию. Так, рэпер активно призывал москвичей принять участие в протестах оппозиции на проспекте Сахарова. По словам артиста, это был первый митинг в его жизни.

Ранее Оксимирон и актриса Чулпан Хаматова поручились перед Мосгорсудом за активиста и студента ВШЭ Егора Жукова, которого арестовали в рамках уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля. Артисты просили судью не применять к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.