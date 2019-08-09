https://static.news.ru/photo/c5dc36aa-baa9-11e9-99f2-fa163e074e61_660.jpg Оксимирон Фото: oxxxymiron.com/Global Look Press

Российский рэпер Оксимирон призвал москвичей выйти на санкционированный митинг оппозиции.

Я тоже буду на митинге на проспекте Сахарова 10 августа, в два часа дня, и приглашаю всех подписчиков присоединиться ко мне, — сказал музыкант в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter.

По словам артиста, это будет первый митинг в его жизни. Кроме того, он вступил в защиту студента Егора Жукова, которого несколько дней назад арестовали на два месяца за участие в несанкционированной акции в столице.

Ранее журналист Юрий Дудь сообщил, что намерен 10 августа участвовать в санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова. Акция начнётся в 14:00. Однако в это же время будет проходить фестиваль «Панки в городе», в котором он заявлен как ведущий, писал News.ru.