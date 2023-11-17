Рэпер Cygo заявил, что мог бы стать шпионом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

рэпер Cygo

Рэпер Cygo заявил NEWS.ru за кулисами конкурса «Краса России», что если бы не стал артистом, то мог бы быть шпионом. По словам исполнителя, в этой карьере ему также способствовало бы знание нескольких языков.

Я — шпион, стратег. Посмотрите на меня, кто я по национальности? Я могу заехать в любую страну и быть там в теме. А еще я знаю много языков, — сказал рэпер.

Cygo известен на российской сцене благодаря хиту «Мы бежим с тобой как будто от гепарда» 2018 года. Он стал самым популярным на площадке VK Music в тот год. Этот трек с ним перепела шансонье Любовь Успенская. Позже она записала с ним еще одну композицию, а теперь готовится третий релиз для дуэта артистов двух поколений.

Настоящее имя 25-летнего белорусского рэпера — Леонид Вакульчук. В возрасте 10 лет при разводе родителей он остался жить с отцом в Бресте. В 16 лет он заключил первый брак, но позже расстался с супругой. В кулуарах конкурса красоты он признался, что вновь готов заключить брак, но отметил, что его супруга «должна быть послушной». В случае если жена не слушается мужа, у нее «проблемы с головой», уверен исполнитель.