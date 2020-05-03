Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

https://static.news.ru/photo/5db96540-8d6a-11ea-812a-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко попыталась отбелить свою репутацию, выпустив фильм о домашнем насилии.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

В своём аккаунте в Instagram светская львица выложила новый пост, в котором решила проанонсировать новый фильм. По её словам, это создала эту картину, чтобы помочь всем жертвам домашнего насилия.

А что ты сделала, чтобы он не бил? — говорит звезда в начале своего анонса.

Тодоренко пообещала все средства от монетизации данного фильма направить в фонды борьбы с домашнем насилии. При этом она отключила комментарии к этому видео на своём YouTube-канале. Ролик уже собрал 6,5 тысяч дизлайков.

Как писал NEWS.ru, редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии. Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей и надеются, что они поддержат это решение.