Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

17:10, 25 апреля 2020 368
Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.

Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей.

Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour». Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо, — говорится в посте.

В редакции также надеются, что читатели поддержат это решение.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе, писал NEWS.ru.

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