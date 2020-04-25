Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
Как
Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour». Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо, — говорится в посте.
В редакции также надеются, что читатели поддержат это решение.
Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе, писал NEWS.ru.
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