Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

https://static.news.ru/photo/0aeb4962-86ff-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.

Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей.

Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour». Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо, — говорится в посте.

В редакции также надеются, что читатели поддержат это решение.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе, писал NEWS.ru.