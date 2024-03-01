Раскрыты подробности о новом альбоме Пугачевой KP.RU: новый альбом Пугачевой состоит из ее старых концертных записей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Новый альбом певицы Аллы Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году, пишет KP.RU. По данным издания, записи с мероприятия уже пятый год можно найти в открытом доступе в Сети.

Звукорежиссер Анатолий Лопатин, который на протяжении многих лет работал с певицей, подтвердил, что она не записывала вошедшие в альбом треки на студии. Отмечается, что в «P. S.» композиции сопровождаются аплодисментами гостей, которые присутствовали на концерте пятилетней давности, а также небольшими репликами самой Пугачевой.

Авторы статьи предполагают, что, выпустив новый альбом, артистка хотела заработать. Однако, как считают эксперты, этого не произойдет, поскольку новых творческих работ исполнительницы в релизе не было.

Ранее основатель тверской студии «Салам» звукорежиссер Игорь Лалетин подтвердил, что 3 ноября 2023 года Алла Пугачева записала три песни для личного пользования. По его словам, она спела композиции про любовь и жизнь. До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник сообщил, что Пугачева записала новый мини-альбом на студии в Твери во время своего последнего визита в Россию.