Ради нового интервью Юрий Дудь полетел в Бразилию

Российско-бразильский художник-акционист Фёдор Павлов-Андреевич стал новым героем шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Съёмки прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Они
Художник показал Дудю бразильских капибар и красивый парк Лаже среди джунглей, где проходил один из перформансов Павлова-Андреевича.
С 1999-го по 2008-й Павлов-Андреевич являлся главредом журнала «Молоток», вёл передачу «До 16 и старше...» на ОРТ, публиковался в «Домовом» и GQ. В 2002-м вёл дневное ток-шоу «Цена успеха» на телеканале «РТР» («Россия») вместе с сенатором Людмилой Нарусовой.
Прошлый фильм Дудь посвятил проекту «Кружок». Его авторы рассказали о процессе обучения, проблемах с финансами. Также они показали, как проходят уроки, и объяснили, как вообще «Кружок» меняет малые поселения в РФ.
Ранее сообщалось, что возглавляемая дочерью известного консервативного сенатора Елены Мизулиной Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков. Силовиков просят проверить одну из программ журналиста Юрия Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, не раскрывалось.