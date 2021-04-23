Ради нового интервью Юрий Дудь полетел в Бразилию

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Российско-бразильский художник-акционист Фёдор Павлов-Андреевич стал новым героем шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Съёмки прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Они обсудили современное искусство, уход Павлова-Андреевича с телевидения, перфоманс «Подкидыш» (2003 год), цензуру, расизме в Бразилии, каминг-аут Павлова-Андреевича, политику в России, историю и многое другое.

Художник показал Дудю бразильских капибар и красивый парк Лаже среди джунглей, где проходил один из перформансов Павлова-Андреевича.

С 1999-го по 2008-й Павлов-Андреевич являлся главредом журнала «Молоток», вёл передачу «До 16 и старше...» на ОРТ, публиковался в «Домовом» и GQ. В 2002-м вёл дневное ток-шоу «Цена успеха» на телеканале «РТР» («Россия») вместе с сенатором Людмилой Нарусовой.

Прошлый фильм Дудь посвятил проекту «Кружок». Его авторы рассказали о процессе обучения, проблемах с финансами. Также они показали, как проходят уроки, и объяснили, как вообще «Кружок» меняет малые поселения в РФ.

Ранее сообщалось, что возглавляемая дочерью известного консервативного сенатора Елены Мизулиной Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков. Силовиков просят проверить одну из программ журналиста Юрия Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, не раскрывалось.