«Пустая песня»: Агутин оценил композицию Манижи для Евровидения

https://static.news.ru/photo/3f4aaf56-577c-11eb-a334-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец, композитор и музыкант Леонид Агутин негативно оценил песню исполнительницы Манижи «Russian woman», с которой она отправится представлять Россию на песенный конкурс «Евровидение» в Роттердам. Свою позицию он озвучил на YouTube-шоу «А поговорить?».

По мнению Агутина, с профессиональной точки зрения была отобрана очень слабая песня и её стыдно выставлять на конкурс.

Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо, — сказал Агутин.

Ведущая шоу напомнила композитору, что песня была проверена Следственным комитетом. Этот факт сильно возмутил Агутина. По его мнению, следует проверять не Манижу, а систему, которая её пропустила.

Это стыдно. Надо не певицу Манижу проверять — надо систему проверять, как она туда попала. Артист играет, как может. <...> Надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит Первый канал — тут с ними надо разговаривать, — сказал композитор.

При этом против самой исполнительницы он ничего не имеет. Леонид назвал Манижу харизматичной и интересной артисткой.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме на арене Ahoy с 18 по 22 мая.

Ранее стало известно, что букмекеры определили фаворитов Евровидения, Манижи среди них нет.