Букмекеры определили фаворитов Евровидения, Манижи среди них нет

https://static.news.ru/photo/25c19af4-9624-11eb-ac7d-96000091f725_660.jpg Дестини Чукуньере Фото: destinyofficial_x/instagram.com

Российская певица с таджикскими корнями Манижа Сангин, выступающая под сценическим псевдонимом Manizha, на международном конкурсе песни «Евровидение» может занять 14-е место. Вероятность её победы оценивается в 2%, считают британские букмекеры.

Исполнительница представит на фестивале композицию «Русская женщина».

Наибольшую вероятность победы, как считают эксперты, имеет представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. Шансы на её триумф — 18%, передаёт РИА Новости. На втором месте может оказаться конкурсант Джон Мухарремай из Швейцарии, также известный как Gjon’s Tears. У него 13%. Третье место букмекеры отдали французской артистке Барбаре Прави. Она получила 11% вероятности победить.

В первую пятёрку фаворитов конкурса также вошли рок-группа Måneskin из Италии и певица Виктория Георгиева из Болгарии. Их шансы на победу букмекеры оценили в 7%.

Ранее NEWS.ru писал, что видеоклип Манижи на песню «Русская женщина» стал самым популярным роликом среди всех участников Евровидения.