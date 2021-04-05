Букмекеры определили фаворитов Евровидения, Манижи среди них нет

Российская певица с таджикскими корнями Манижа Сангин, выступающая под сценическим псевдонимом Manizha, на международном конкурсе песни «Евровидение» может занять 14-е место. Вероятность её победы оценивается в 2%, считают британские букмекеры.
Исполнительница представит на фестивале композицию «Русская женщина».
Наибольшую вероятность победы, как считают эксперты, имеет представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. Шансы на её триумф — 18%,
В первую пятёрку фаворитов конкурса также вошли рок-группа Måneskin из Италии и певица Виктория Георгиева из Болгарии. Их шансы на победу букмекеры оценили в 7%.
Ранее NEWS.ru писал, что видеоклип Манижи на песню «Русская женщина» стал самым популярным роликом среди всех участников Евровидения.