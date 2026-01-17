Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 20:21

«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу

Natan встал на сторону Дубцовой после критики ее поведения на шоу

Natan (Натан Миронов) Natan (Натан Миронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ирина Дубцова не так эмоционально реагировала на обстоятельства в ходе шоу «Сокровища императора», как это показали на телевидении, заявил рэпер Natan (настоящее имя — Натан Миров) в подкасте «Все реалити». Он также отметил, что некоторые эпизоды были смонтированы особым образом.

Половина на половину. Я не могу врать. Но она действительно не такой истеричный человек. Да, пусть она нытик, как говорят, — подчеркнул Natan.

Известно, что в одной из последних серий шоу между исполнительницей и телеведущей Даной Борисовой произошел конфликт, во время которого Дубцова назвала теледиву наркоманкой и довела ее до слез. Все началось с того, что Борисова пожаловалась на постоянные рассказы Ирины о ее красивой жизни. Исполнительницу удивили слова телеведущей, и она напомнила ей, что сама сто раз слышала истории про жизнь Даны.

Ранее этого стало известно, что Дубцова провела новогодние праздники на Мальдивах вместе со своим возлюбленным — бизнесменом Иваном Петренко. Она поделилась с подписчиками кадрами пляжного отдыха.

Natan
Ирина Дубцова
скандалы
шоу
