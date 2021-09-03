Психолог дала неожиданное объяснение любви россиян к скандальным ток-шоу

Научный сотрудник института имени В.П.Сербского, клинический психолог и постоянный эксперт эфиров Первого канала Ольга Коротина-Гессе объяснила, почему россияне так любят смотреть скандальные ток-шоу на телевидении. Неожиданную причину высокого внимания зрителей к «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, «Прямому эфиру» Андрея Малахова и «Судьбе человека» Бориса Корчевникова она назвала в беседе с NEWS.ru.

Посочувствовали бывшей жене Романа Малькова, поругали «разлучницу Макееву» — сбросили отрицательные эмоции. И живут дальше. Публичные люди изначально понимают и принимают эти правила игры, — заявила специалист.

Психолог отметила, что в этом смысле скандальные телешоу, позволяющие людям выпустить пар, даже полезны для массового зрителя. Однако оскорбления и переход на личности, которые нередко звучат в эфирах таких программ, Ольга Коротина-Гессе назвала недопустимыми.

Ранее Национальное управление радио и телевидения Китая запретило показывать скандальные программы, в которых обсуждается частная жизнь граждан, демонстрируется богатство и принимают участие «женоподобные мужчины».