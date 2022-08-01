PROZVEZD сообщил о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Портал ProZvezd сообщил о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк, которой якобы перестали помогать лекарства. Издание подхватило слова журналиста Алексея Ерёмина, который утверждает, что получил инсайдерскую информацию о состоянии актрисы.

Ситуация совсем плоха, шансов на выживание мало, — ссылается портал о звёздах на сайты Popcake.tv и CT News.

Слухи косвенно подтверждаются тем, что супруг «прекрасной няни» Пётр Чернышев впервые в жизни отменил свои гастроли и лишился огромных гонораров. К тому же дочь актрисы Анна жаловалась ранее на проблемы с покупкой нужных лекарств, возникших из-за санкций.

Родственники Анастасии Заворотнюк эту информацию никак не комментируют.

Ранее старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии здоровья матери, которая борется с онкологическим заболеванием. Девушка призналась, что актриса проходит «серьёзное лечение». Она подчеркнула, что большая часть информации о состоянии её матери, которую распространяют СМИ, ложная.