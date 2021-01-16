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Прощание с Грачевским пройдёт в московском Доме кино

01:15, 17 января 2021
Борис Грачевский Борис Грачевский Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» и режиссёром Борисом Грачевским пройдёт в Москве. Она начнётся в 11:00 в Большом зале 17 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену Грачевского Екатерину Белоцерковскую. Агентство отмечает, что похоронят режиссёра на Троекуровском кладбище.

Грачевский умер на 72-м году жизни 14 января. Перед этим врачи диагностировали у него коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Грачевский подхватил коронавирус, когда поехал делать компьютерную томографию лёгких. До этого несколько недель у худрука «Ералаша» была только высокая температура. Об этом рассказала жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик. По её словам, поездка и стала роковой ошибкой Грачевского.

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