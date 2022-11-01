«Проплаченная история»: Лобода назвала фейком пост о песнях на русском Лобода опровергла заявление в соцсетях о предпочтении петь на русском

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Лобода

Светлана Лобода назвала фейком и «проплаченной историей» фото из своего блога, где она якобы выражает свою приверженность русскому языку и отрекается от украинского. Поводом стал пост, в котором артистка объясняет, почему она продолжает петь на русском языке.

Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя семья. Я знаю украинский, я люблю украинский, но больше денег мне приносит русский, ничего личного, — говорилось в сообщении.

После обнародования публикации Лобода заявила, что никогда такого не писала.

Новая проплаченная история! Никогда не публиковалась в моих соцсетях! Вседозволенность и безнаказанность, — подытожила певица.

Лобода вынуждена не в первый раз оправдываться перед поклонниками. В частности, это произошло после происшествия в Германии, где на билетах партнером артистки указали Первый канал. Тур певица в итоге отменила.

Ранее продюсер Сергей Лавров сообщил о начале больших проблем в карьере Светланы Лободы. У певицы почти нет концертов, но иногда ее приглашают на корпоративы, где она поет песни на русском языке.