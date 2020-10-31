Пронин высказался о судействе Исинбаевой в жюри «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/52e42102-1bac-11eb-914d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Пронин и Татьяна Волосожар Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский актёр театра и кино Евгений Пронин, который вместе с заслуженным мастером спорта России по парному фигурному катанию Татьяной Волосожар участвует в проекте «Ледниковый период», прокомментировал судейское решение по своему выступлению, которое было посвящено погибшим морякам на подлодке «Курск».

Все члены жюри высоко оценили номер, однако двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева была единственная, кого не устроила техника пары. На вопрос портала StarHit о том, считает ли Пронин её судейство справедливым, он ответил , что гадать о том, кто самый строгий, не стоит.

Вопрос даже не в строгости, а в мотивации этих оценок. Не нам, участникам, судить о справедливости, конечно. Посадили людей в жюри, и каждый себя проявляет. Можно спорить сколько угодно, но если оценка уже стоит, изменить этот факт невозможно, — считает актёр.

Пронин рассказал, что автором номера, посвящённого «Курску», стал муж Волосожар Максим Траньков. Как отметил артист, он не только профессиональный фигурист, но и занимается тренерской работой, поэтому выступление получилось очень сбалансированным. К тому же Траньков тоже катался в шоу и знает, что показывать и под какую музыку.

Как писал NEWS.ru, 34-летняя актриса Надежда Михалкова первой покинула шоу «Ледниковый период». На программе она выступала с олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира Максимом Марининым.