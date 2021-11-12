Прохор Шаляпин покрасился в блондина и выпрямил волосы

Певец и ведущий Прохор Шаляпин кардинально сменил свой имидж. Он перекрасился в блондина и выпрямил волосы. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нём или как его назовут. Неважно, как называть сакуру — как её ни назови, она всё равно цветёт божественно, — написал Шаляпин под своей фотографией.

Многие подписчики восхитились новым образом исполнителя. Некоторые отметили важность смены обстановки после всего того, что произошло в жизни артиста.

Ранее в ходе совместного прямого эфира в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной Шаляпин заявил, что не собирается возвращать четыре квартиры покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис её родителям. Недвижимость была приобретена за 70 миллионов рублей незадолго до смерти Дэвис.

Он добавил, что эти квартиры были оформлены на него сразу после покупки. Он также рассказал, что не собирается претендовать на наследство, так как не имеет на это никакого морального права. При этом Шаляпин назвал себя бедным человеком.