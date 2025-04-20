Продюсер раскрыл, почему Леонтьев мог вернуться к корпоративам Продюсер Рудченко: гастроли Леонтьева связаны с его творческой натурой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Валерий Леонтьев

Гастроли певца Валерия Леонтьева могут быть связаны не с тем, что у артиста заканчиваются деньги, а обусловлены его творческой натурой, предположил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что певец может спокойно жить на те средства, которые успел заработать за долгую карьеру.

Я думаю, эти гастроли связаны не с тем, что у Леонтьева заканчиваются деньги. Все-таки за такой долгий период своей жизни он заработал приличное количество капитала. И может спокойно жить, не работая. Но, мне кажется, это больше о том, что творческая личность не может находиться без поддержки зрителя, — пояснил Рудченко.

Критик отметил, что Леонтьев действительно может работать, но это будет свободная форма. Он считает, что это вряд ли будут кассовые концерты или несколько корпоративов подряд.

Неизнуряющий график, спокойный, для эмоционального поддержания состояния артиста. Конечно, прибыль, которую он будет получать во время этих выступлений, станет приятным бонусом, — заключил продюсер.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках ради заработка. По информации канала, певец принял предложение ивент-менеджера из Франции о частном концерте на одном из банкетных ужинов, поскольку его стали меньше приглашать на корпоративы в РФ.