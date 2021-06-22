Продюсер «Ласкового мая» попросил родных не позорить его, как Зайцева

Продюсер группы «Ласковый май» и политик Андрей Разин в своём Instagram высказался о состоянии известного модельера Вячеслава Зайцева, которого родственники и прочие нечистые на руку граждане позорят, выводя его в немощном состоянии в люди.

Предупредил своего сына Илью, а также самых близких мне людей, которые всегда со мной и будут присматривать за мной, пока я жив, чтобы никогда в жизни меня в таком состоянии не наряжали и не выводили в люди, когда действительно я буду в таком состоянии, как наш дорогой и любимый Вячеслав Зайцев, — написал Разин.

Он уверен, что люди, которые так поступают с Зайцевым, просто негодяи и «они вообще не соображают, что они творят».

Политик считает, что зрители и поклонники должны помнить великих людей такими, какими они были в лучшие годы. Он пару раз пересекался с Зайцевым на нескольких мероприятиях и признался, что испытывает жалость к модельеру.

Ранее бывший помощник Вячеслава Зайцева и модельер Вадим Хусаинов обвинил нынешнего зама кутюрье в продаже знаменитого Дома моды. Шокирующее заявление прозвучало в программе «Пусть говорят» на Первом канале, куда Хусаинов явился с твёрдым намерением уличить нынешнего зама Зайцева в мошенничестве.