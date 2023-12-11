«Пришлось вытащить»: Глюкоза рассказала, как испортила Новый год матери Глюкоза заявила, что маме пришлось полететь с ней на новогодние гастроли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Певица Глюкоза часто празднует Новый год в поездах и самолетах. Как рассказала артистка корреспонденту NEWS.ru, однажды вместе с ней оказалась в дороге и мама, которую пришлось срочно вызвонить посреди застолья.

Я должна была вылетать на гастроли. Я была совсем юная, мне не было 18 лет. И оказалось, что нет доверенности на вылет. Пришлось вытащить мою маму из-за праздничного стола, ей пришлось полететь со мной, — поделилась певица.

Ранее звезда рассказала, что в этом году оказалась перед выбором. В настоящее время у нее есть два варианта — улететь с семьей на Мальдивы или остаться в Москве и немного поработать. При этом Глюкоза призналась, что ненавидит встречать Новый год в жарких странах, так как является консерватором и предпочитает снег и оливье. Но главным стимулом для работы в праздник она назвала деньги. При этом ценник должен быть «побольше, чем обычно».

До этого певица Жасмин анонсировала новый дуэт с королем эстрады Филиппом Киркоровым. По ее словам, называться трек будет «Это наше новое личное дело, это наше новое личное тело», и он будет третьим по счету совместным творением артистов. При этом Жасмин назвала Киркорова «названым братом». Релиз назначен на 15 декабря.