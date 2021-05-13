Принц Гарри может назвать дочь от Меган Маркл в честь покойного деда

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут назвать свою дочь, которая родится летом, в честь покойного мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа, пишет Daily Mail.
Такой вывод следует из ставок в британских букмекерских конторах. Большинство ожидает, что герцоги Сассекские захотят отдать дань уважения принцу-консорту, с которым Гарри был очень близок.
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Имя двухлетнего сына принца Гарри и Меган Маркл, которого они нарекли Арчи, не было среди фаворитов во время букмекерских ставок.
Ранее стало известно, что Елизавета II назвала недавно появившихся у неё двух щенков корги в честь погибшего во время Первой мировой войны дяди и любимого озера, расположенного в Шотландии. Новых питомцев королеве подарили после того, как состояние её супруга принца Филиппа ухудшилось.