Принц Гарри может назвать дочь от Меган Маркл в честь покойного деда

https://static.news.ru/photo/2aa6738c-b3ed-11eb-bfd9-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут назвать свою дочь, которая родится летом, в честь покойного мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа, пишет Daily Mail.

Такой вывод следует из ставок в британских букмекерских конторах. Большинство ожидает, что герцоги Сассекские захотят отдать дань уважения принцу-консорту, с которым Гарри был очень близок.

Также среди популярных вариантов оказались имена Диана — в честь погибшей матери принца, и Елизавета — в честь бабушки. Кроме того, девочку могут назвать Александрией, Аллегрой, Грейс, Эммой, Розой, Алисой или Викторией.

Имя двухлетнего сына принца Гарри и Меган Маркл, которого они нарекли Арчи, не было среди фаворитов во время букмекерских ставок.

Ранее стало известно, что Елизавета II назвала недавно появившихся у неё двух щенков корги в честь погибшего во время Первой мировой войны дяди и любимого озера, расположенного в Шотландии. Новых питомцев королеве подарили после того, как состояние её супруга принца Филиппа ухудшилось.