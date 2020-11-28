Пригожин сравнил положение звёзд шоу-бизнеса сегодня и в 90-е годы

https://static.news.ru/photo/76f6b044-31b1-11eb-8105-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В 90-е годы артисты зарабатывали, несмотря на отсутствие больших денег у публики, но все были уверены, что стоят на пороге новой жизни и «границы скоро откроются». Сегодня они «закрываются», и никто не знает, что будет через год или два. Такое мнение выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

У людей, у зрителей есть полное ощущение, что если артист — звезда, если он ездит на Rolls-Royce, значит, у него всё хорошо. Вы знаете, всё это временные печенюшки. Понимаете? А всё течёт и всё меняется. Поэтому я, естественно, считаю неправильным, когда кто-то пытается кого-то в чём-то упрекнуть, — заявил Пригожин в интервью Пятому каналу.

Продюсер добавил, что на сегодняшний день около 600 тысяч человек, задействованных в индустрии развлечений, остались без работы. При этом попытки найти альтернативу живым выступлениям в Интернете он сравнил с сексом по телефону.

Как сообщал NEWS.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее признался, что они с супругой, певицей Валерией, уже перестали строить какие-то планы и вынуждены возвращать деньги за запланированные ранее новогодние мероприятия.

Ранее у пользователей Сети вызвал недоумение призыв Пригожина к властям поддержать терпящих бедствие артистов из-за пандемии. Продюсер присоединился к воззванию Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, которая требует проведения круглого стола и поддержки от властей. В воззвании говорится, что индустрию культурно-массовых мероприятий ждёт крах, если ситуация не изменится в ближайшее время. Прямые убытки организация оценивает в 13 млрд рублей из-за того, что вынуждена разрывать контракты с артистами, отменять гастроли, увольнять сотрудников.