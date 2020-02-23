https://static.news.ru/photo/eb909e00-5607-11ea-bc5b-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами сообщил, что пользуется различными средствами по уходу за собственной внешностью. Слова супруга певицы Валерии были опубликованы 23 февраля, в День защитника Отечества.

Ранее, как признался продюсер, он уже пытался говорить публично об уходе за собой. Однако после этого Пригожин столкнулся с непониманием со стороны своих земляков (Иосиф Пригожин родился в Махачкале, Республика Дагестан). Они посчитали странным тот факт, что мужчина позволяет себе говорить о таких вещах.

Однако продюсер подчеркнул, что использование различных омолаживающих средств улучшает не только внешность, но и состояние здоровья. В числе необходимых процедур он перечислил спорт, правильное питание и уход за кожей.

Я пользуюсь мужской косметикой швейцарского бренда, основанной на натуральных продуктах, не считаю постыдным зайти в салон красоты. А вообще у меня всегда рядом любимая женщина, могу и у неё что-то позаимствовать — мы не брезгуем, — цитирует продюсера «КП».

Как ранее писал NEWS.ru, Пригожин раскритиковал идею активисток феминистического движения выплачивать материнский капитал не желающим рожать женщинам и предложение закрепить в Конституции принципы чайлдфри. Он высказал уверенность, что в обществе должны культивироваться «классические, традиционные семейные ценности».