https://static.news.ru/photo/a08d9706-c290-11e9-9bbe-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Сара Нетаньяху во время официального визита на Украину устроила скандал в самолёте из-за того, что командир экипажа не поприветствовал её должным образом. Затем женщина бросила на землю кусок приветственного каравая.

Эта женщина уже очень давно является супругой главы государства Израиль. Наверняка её кто-то инструктировал, она же не колхозница. Думаю, что это она без злого умысла, — считает продюсер.

По его словам, люди придают слишком большое значение подобным мелочам, передаёт « Говорит Москва ».

Как писал News.ru, интернет-пользователи раскритиковали жену Нетаньяху за брошенный каравай. Они считают, что этот поступок задел не только Украину как принимающую сторону, но и главу израильского МИДа.