Российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее Сара Нетаньяху во время официального визита на Украину устроила скандал в самолёте из-за того, что командир экипажа не поприветствовал её должным образом. Затем женщина бросила на землю кусок приветственного каравая.
Эта женщина уже очень давно является супругой главы государства Израиль. Наверняка её кто-то инструктировал, она же не колхозница. Думаю, что это она без злого умысла, — считает продюсер.
По его словам, люди придают слишком большое значение подобным мелочам, передаёт «
Как писал News.ru, интернет-пользователи раскритиковали жену Нетаньяху за брошенный каравай. Они считают, что этот поступок задел не только Украину как принимающую сторону, но и главу израильского МИДа.