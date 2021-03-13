Пригожин показал, как Валерия поёт колыбельную и укачивает внучку

https://static.news.ru/photo/a60e30fc-8457-11eb-8025-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин опубликовал видео, как его жена Валерия укачивает маленькую внучку Селин и поёт ей колыбельную. Продюсера так умилила эта сцена, что он решил тоже попробовать впредь убаюкивать малышку.

На кадрах Валерия в серой джинсовой бейсболке и серой джинсовой куртке склонилась над коляской и ласково воркует с малышкой. Внучка протягивает к бабушке крохотные ручонки и дрыгает ножками в носочках персикового цвета.

Колыбельная для нашей маленькой Селин, попела и поела тоже вместе с Лерой в дуэте. Надо мне тоже воспользоваться такой возможностью перед сном, — растроганно подписал видео Пригожин.

Валерия уже не раз показывала нежную привязанность к маленькой внучке. Певица говорила, что относится к малышке так, словно сама её родила. Звёздная бабушка старается как можно больше времени проводить с девочкой, несмотря на загруженность. Сейчас Валерия участвует в двух проектах — шоу «Маска» и программе «Ну-ка, все вместе!».

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