Пригожин о звёздах: куда артиста ни целуй, он начинает «пилёжку» денег

Знаменитый музыкальный продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал об уникальной сделке Максима Фадеева, работе с музыкантами, новом альбоме супруги, а также о смене жизненных приоритетов, вызванной перенесённым коронавирусом.

С Фадеевым записываем новый альбом Валерии

— Объясните как профессионал: что означает «продажа всех прав на музыку и образ артистов», которую осуществил на днях ваш коллега Максим Фадеев?

— Есть человек и есть его интеллектуальная собственность. Максим решил избавиться от этого актива в каком-то виде, за какие-то деньги. В таком случае есть два пути. Первый: человек, использующий этот актив, сам выкупает права на образ. Например, Глюкоза подумала и решила, что хочет купить себе это название и остаться Глюкозой. Второй: кто-то другой это покупает и на этот бренд делает что-то своё или какого-то другого артиста. Само название бренда принадлежит Максиму, и он решает, что с ним делать.

Максим Фадеев, Иосиф Пригожин prigozhin_iosif/instagram.com

— Что могло бы заставить вас поступить так же, как Фадеев, и продать права на бренд Валерии и её музыку?

— Как минимум расхождение наших интересов. В таком случае я через какое-то время, как и любой другой человек, захотел бы избавиться от этого «балласта».

Всегда стоит вопрос ликвидности любого продающегося актива. У Фадеева наступило время, когда ему это не нужно, это его тяготит, и он нашёл возможность это продать. Возможно, кто-то сможет из уже существующего бренда сделать что-то новое.

Например, есть группа «Серебро»: она распалась, но остались название и материал. А значит, покупатель может собрать на это имя другой коллектив.

— Вам не кажется странным, что Фадеев не так давно говорил о планах на перезапуск Глюкозы, «Серебра», а сейчас вдруг внезапно решил все эти бренды продать?

— Сегодня время поиска: в пандемию все решения могут меняться как в одну, так и в другую сторону.

Например, я лежал в больнице в тяжёлом состоянии и пересмотрел всё в своей жизни.

Человеческий фактор и человеческое отношение меняется после определённых моментов, поэтому поступок Фадеева мне не кажется странным. Мне не очень интересно развитие этого вопроса, продаёт он или покупает, — меня устраивает любое его решение. Это его игрушка, его бренд, его жизнь. Я туда не лезу.

У нас с Максимом есть своя страница в жизни, которую мы открыли спустя многие годы: новый альбом Валерии, и это меня очень радует. Мне очень приятно, что эта страница с Фадеевым открыта в моей истории. Я его уважаю как музыканта, композитора, креативного человека. И я буду очень рад, если он свои креативные таланты применит не к прошлому, а к настоящему и будущему.

Страницы и эпизоды его прошлого — «Серебро», «Линда», которые он придумывал и которые срисовывали даже на Западе, — должны остаться в прошлом. Сегодня нужно открывать новые страницы в новом времени и в новых обстоятельствах.

«Когда дело доходит до делёжки, артисты начинают «пилёжку»

Иосиф Пригожин ioannzh/instagram.com

— Как сделка такого масштаба может повлиять на российский шоу-бизнес?

— Никак. Это частная история, которая носит частный характер. Представьте себе, если на протяжении многих лет вы обладаете брендом, который особо не приносит денег, в то время как им пользуются другие люди. Вы просто избавитесь от него, так как он вам не нужен.

— Какова, по-вашему, примерная сумма сделки?

— Не могу сказать, даже близко не знаю. Я уехал в отпуск и нахожусь в абсолютном релаксе, в абсолютном кайфе. Я с семьёй, с внучкой — я просто в нирване. Мне вообще всё равно.

Иногда, когда ты выживаешь после коронавируса, хочется оказаться в каком-то другом измерении. Каждый год человек взрослеет, каждый год у него приоритеты меняются, и у меня тоже поменялись.

Я повторюсь — у меня есть своя страница с Максимом, мы её вместе пишем: делаем новый альбом Валерии. Всё остальное мне неинтересно до тех пор, пока он сам мне об этом не расскажет. Если расскажет и попросит дать оценку кому-то, то я дам. А пока могу только высказать своё мнение.

Жизнь так устроена: когда артист становится знаменитым и богатым, с ним приходится знакомиться заново. Куда артиста ни целуй, кругом <...> (нецензурное слово, обозначающее ягодицы. — NEWS.ru). Я, как и Максим, нажрался всего этого <...> (нецензурное слово, обозначающее фекалии. — NEWS.ru) в моменте, когда они приходят ни с чем, а уходят с большим багажом имени, популярности и денег. И делиться деньгами уже не хотят.

Поэтому у нас в этом смысле всегда есть проблема: когда дело доходит до делёжки, артисты начинают «пилёжку».

Не всем так повезло, как мне с Валерией. В большинстве случаев то, о чём я сказал, в шоу-бизнесе — неизбежный процесс.