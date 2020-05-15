Пресняков поразмышлял о своём мозге в день годовщины свадьбы с Подольской

https://static.news.ru/photo/38f2786a-a7ea-11ea-885c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

Музыкант Владимир Пресняков-младший обратился к супруге певице Наталье Подольской с трогательным посланием по случаю 10-й годовщины брака.

Артист публично поздравил жену в Instagram, выложив совместное фото влюблённой пары.

Бог мне дал мозг лишь для того, чтобы я знал, насколько сильно я тебя люблю! И вот уже оловянная свадьба, — подписал снимок Пресняков.

Пресняков и Подольская познакомились на съёмках программы «Большие гонки» в 2005 году. Артист рассказывал в интервью, что сразу влюбился в девушку, однако ему пришлось долго добиваться взаимности. В 2010 году пара заключила брак, а в 2016 году у них родился сын Артемий.

Как писал NEWS.ru, Наталья Подольская ещё до дня рождения сына призналась, что родители подарят ребёнку то, о чём он давно мечтал — щенка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель.