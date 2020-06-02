Жена Владимира Преснякова рассказала о подарке их маленькому сыну

https://static.news.ru/photo/7baffa78-a539-11ea-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольска показала, какой подарок ждёт их сына Тёму на день рождения. Ребёнку 5 июня исполняется пять лет.

Наследнику Преснякова-младшего подарят собаку породы, о которой давно мечтает мальчик. Это кавалер-кинг-чарльз-спаниель, с появление которого изменится вся жизнь семьи, что волнует обоих родителей, призналась жена певца в эфире благотворительного марафона «Калейдоскоп добра» на радио Romantika.

Появляется дополнительная ответственность. Я понимаю, что ухаживать, по большому счету, придется нам, но Тёму мы тоже будем привлекать, — сказала Подольская.

У самой Подольской в детстве была собака — это дог Гарольд, за которым она ухаживала вместе с сестрой Юлианой. Кормили дога кашей, которую девочки варили сами.

А с тем, что Подольская всегда хотела стать певицей даже связана семейная легенда. Когда в семье на свет появились две девочки вместо ожидаемого одного мальчика, родителям Натальи пришлось срочно делать дополнительную кроватку. Подставкой для детской колыбели стала крышка баяна: вот, мол, откуда у девочки взялся певческий талант.

Поговорил о самом главном в эфире и сам сын Владимира Преснякова. Он задался вопросом, что самое главное в жизни, а потом ответил, что главное — это любовь к маме, папе и всем родным «до конца старости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наталья Подольская опубликовала откровенную фотографию в Instargam, чем вызвала волну негодования у верующих. Исполнительница похвасталась архивным снимком, на котором она лежит на пляже и загорает.