Директор Пугачёвой высказалась о её конфликте с Бузовой

https://static.news.ru/photo/31098a64-2515-11eb-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начинающей певицей Ольгой Бузовой у примадонны российской эстрады не было никаких ссор и конфликтов. Об этом сообщила представитель Аллы Пугачёвой Елена Чупракова.

Она подчеркнула, что все сообщения о якобы скандале между знаменитостями — лишь сплетни и домыслы.

Зачем лишний раз писать и комментировать подобное? — недоумевает Чупракова, слова которой приводит ctnews.ru.

С тех пор как пошли слухи о том, что между Аллой Борисовной и Бузовой «пробежала кошка», Пугачёва никак не комментировала такие сообщения. СМИ сразу начали предполагать, что Примадонна просто исключит молодую певицу из новогодних программ, но в четверг, 12 ноября, Пугачёва назвала все подобные домыслы полным бредом.

Когда читаю клевету в свой адрес и всякие глупости, то радуюсь, что ничто не может омрачить мне моего радужного настроения, — пояснила Пугачёва.

До этого менеджер Ольги Бузовой Антон Богословский опроверг слухи о том, что Алла Пугачёва выступает против участия телеведущей в съёмках «новогодних огоньков» на федеральных каналах. Богословский добавил, что Пугачёва и Бузова даже лично не знакомы, хотя Максим Галкин подписан на телеведущую.

Как писал NEWS.ru, ранее дочь Пугачёвой восхитила подписчиков восточным танцем.